Gedung Pandanaran Semarang Dikosongkan, Wali Kota Bantah Bakal Dijadikan Hotel

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beredar desas Gedung Pandanaran milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dikosongkan akan dijadikan hotel untuk meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Ibu Kota Jawa Tengah. Infotmasi tersebut tersebar di media sosial (medsos).

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menepis desas desus tersebut. Orang nomor satu di Kota Semarang ini menyebut pengosongan gedung dilakukan demi keselamatan pegawai karena faktor usia.

‎“Gedungnya mau diisi, kosong kok. Kalau ada yang bilang mau dijadikan hotel, siapa yang mau menjadikan hotel?,” ujar Agustina, belum lama ini.

Bangunan yang berada di kompleks Monumen Tugu Muda, Jalan Imam Bonjol ini dihuni oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Semarang.

‎Beberapa di antaranya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Koperasi dan UKM.

‎“Gedung Pandanaran itu usianya sudah tidak layak. Itu berbahaya bagi para penghuninya. Maka dikosongkan karena ada beberapa pertimbangan keselamatan bagi karyawan,” katanya.

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‎Dia mengatakan Gedung Pandanaran pernah dikenal sebagai bekas kantor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Agustina menyebut gedung tersebut dibangun pada 1992. Gedung Pandanaran sudah menjadi aset Pemkot Semarang ketika dirinya menjadi legislator Kota Semarang periode 1999-2004.

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‎“Itu kan bekas gedung BDNI. Kalau tidak salah, ketika saya menjadi anggota DPRD Kota, gedung itu sudah diakuisisi. Itu berarti sudah sekitar 34 tahun yang lalu,” ujarnya.

Kini, sejumlah OPD yang berkantor di Gedung Pandanaran mulai menyiapkan lokasi baru untuk tetap menjalankan aktivitas pelayanan masyarakat.

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Seperti di antaranya, Disbudpar direncanakan menempati kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRS). Dinas Perikanan juga akan berpindah ke Balai Benih Ikan Mijen.

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‎Sementara itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang direncanakan memanfaatkan aset di daerah Kecamatan Pedurungan. (ink/jpnn)