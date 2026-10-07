Epson Perkenalkan SureColor V4000, Printer UV A1+ yang Ringkas untuk Bisnis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson memperluas jajaran printer profesionalnya dengan meluncurkan SureColor V4000, printer UV flatbed berformat A1+ yang dirancang untuk kebutuhan bisnis custom, signage, display, hingga cetakan berkualitas tinggi.

Perangkat terbaru tersebut mulai tersedia di Indonesia pada 7 Oktober 2026. Epson mengemas teknologi UV flatbed dalam bodi yang relatif ringkas sehingga dapat digunakan pelaku usaha tanpa membutuhkan ruang produksi yang terlalu besar.

SureColor V4000 memiliki area cetak hingga A1+ dan mampu menangani media dengan ketebalan mencapai 20 sentimeter. Kemampuan tersebut memungkinkan printer digunakan untuk mencetak langsung pada berbagai media rigid, termasuk casing ponsel, notebook, signage, hingga display graphics.

Epson menilai kebutuhan terhadap produk personalisasi dengan jumlah produksi fleksibel terus berkembang. Kondisi tersebut membuat pelaku bisnis membutuhkan perangkat yang bisa mengerjakan berbagai jenis pesanan secara internal tanpa selalu bergantung kepada penyedia jasa cetak pihak ketiga.

Head of Vertical Business Epson Indonesia Ario Aditya mengatakan SureColor V4000 dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut, terutama bagi bisnis yang harus menyesuaikan produksi dengan permintaan pelanggan sekaligus mempertimbangkan keterbatasan ruang.

"Seiring meningkatnya permintaan terhadap produk custom dengan jumlah produksi yang lebih fleksibel, bisnis membutuhkan solusi yang dapat menyesuaikan dengan skala usaha, ruang yang tersedia, dan kebutuhan investasinya," ujar Ario, Rabu (7/10).

Dari sisi kualitas, SureColor V4000 mengandalkan 10 warna tinta UltraChrome UV. Konfigurasinya mencakup warna grey, red, white, dan varnish yang membantu menghasilkan rentang warna lebih luas serta gradasi yang lebih halus.

Kehadiran tinta white dan varnish juga membuka peluang untuk menghasilkan berbagai efek pada permukaan media. Pengguna dapat membuat tekstur, efek glossy, maupun cetakan berlapis untuk memberikan tampilan berbeda pada produk.