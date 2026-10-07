Gibran: Kalau Tidak Lulus SMA, Saya Tidak Mungkin Kuliah

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyinggung dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonannya.

Gibran mengatakan dirinya menghormati seluruh proses hukum yang telah berjalan di MK. Namun, dia memilih tidak larut dalam polemik tersebut dan memastikan tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

“Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” kata Gibran seusai membuka pameran INACRAFT di Jakarta, Rabu (7/10).

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah MK membacakan putusan perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. MK menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.

Ketika ditanya mengenai temuan MK tersebut, Gibran memberikan jawaban singkat. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya, kan, kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujarnya.