313 Napi High Risk Dipindahkan ke Nusakambangan, 125 Kasus Narkoba dari Rutan Depok

jateng.jpnn.com, CILACAP - Sebanyak 313 warga binaan pemasyarakatan (WBP) berisiko tinggi atau high risk dari lima provinsi di Indonesia dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (7/10).

Ratusan narapidana itu dari Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Jawa Tengah Mardi Santoso mengatakan pemindahan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengamanan sekaligus memastikan proses pembinaan narapidana berjalan optimal.

“Kami menerima pemindahan WBP high risk sebanyak 313 narapidana yang berasal dari lima kantor wilayah. Sejak akhir 2024 hingga saat ini, total sebanyak 3.474 narapidana telah dipindahkan ke Nusakambangan,” kata Mardi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 125 WBP berasal dari Rutan Depok, Jawa Barat. Pemindahan itu merupakan tindak lanjut terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan narkoba.

Mardi mengatakan langkah tersebut juga berkaitan dengan kejadian beberapa hari sebelumnya yang menjadi perhatian publik setelah beredarnya video dari Rutan Kelas I Depok.

“Pemindahan tersebut merupakan tindak lanjut terhadap WBP yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan kejadian beberapa hari yang lalu terkait viralnya video di Rutan Kelas I Depok,” ujarnya.

Menurut Mardi, pemindahan narapidana dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan tingkat risiko serta kebutuhan pengamanan masing-masing warga binaan.