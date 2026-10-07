H-1 KLB PSSI Jateng, Yoyok Sukawi Mundur dari Bursa Ketua

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mantan bos PSIS Semarang A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi mundur dari bursa pencalonan Ketua PSSI Jawa Tengah (Jateng) periode 2026–2030.

Keputusan sang petahana itu mengejutkan karena terjadi menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Pemilihan Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jateng yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/10) besok.

Pengunduran diri Yoyok tertuang dalam Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditandatangani di atas meterai di Kota Semarang tertanggal 6 Oktober 2026.

Dalam surat yang ditujukan kepada panitia dan voters tersebut, Yoyok menyebut keberadaannya di luar negeri untuk keperluan yang tidak dapat ditinggalkan menjadi alasan dirinya tidak dapat menghadiri kongres.

“Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan Ketua PSSI Jawa Tengah periode 2026–2030, dikarenakan sedang berada di Luar Negeri untuk keperluan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak dapat menghadiri Kongres Luar Biasa PSSI Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2026,” tulis Yoyok dalam surat resminya, Rabu (7/10).

Dengan mundurnya Yoyok, persaingan perebutan kursi Ketua PSSI Jateng periode 2026-2030 kini menyisakan Khairul Anwar sebagai calon tunggal.

Khairul Anwar saat ini menjabat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Pusat sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua PSSI Jateng.

Pengunduran diri Yoyok terjadi di tengah polemik penyelenggaraan KLB PSSI Jateng. Sejumlah persoalan muncul dalam tahapan pemilihan, termasuk mundurnya anggota Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP).