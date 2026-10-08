Soal Ijazah Gibran, Bawaslu Surakarta Ungkap Apa yang Terjadi pada Pilkada 2020

jateng.jpnn.com, SOLO - Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait syarat pendidikannya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta pun memberikan penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran saat mengikuti Pilkada Surakarta 2020.

Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono mengatakan pemeriksaan faktual terhadap dokumen pendidikan calon merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, berdasarkan pengetahuannya, KPU Surakarta ketika itu tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga melakukan konfirmasi mengenai dokumen pendidikan Gibran kepada Bakorwil VII.

“Sepengetahuan saya, KPU Kota Surakarta selain melakukan verifikasi administrasi, juga melakukan konfirmasi ke Bakorwil 7, terkait dokumen pendidikan Gibran dan kemudian ada surat keterangan dari Bakorwil 7,” kata Budi di Solo, Rabu (7/10).

Budi menjelaskan posisi Bawaslu dalam tahapan tersebut berbeda dengan KPU. Bawaslu bertugas mengawasi proses pencalonan dan memastikan tahapan pemenuhan persyaratan calon berjalan sesuai ketentuan.

Selama pengawasan Pilkada Surakarta 2020, Bawaslu mengaku tidak menemukan persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

“Tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait dengan dokumen pendidikan Gibran,” ujarnya.