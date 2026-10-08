JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Soal Ijazah Gibran, Bawaslu Surakarta Ungkap Apa yang Terjadi pada Pilkada 2020

Soal Ijazah Gibran, Bawaslu Surakarta Ungkap Apa yang Terjadi pada Pilkada 2020

Kamis, 08 Oktober 2026 – 15:22 WIB
Soal Ijazah Gibran, Bawaslu Surakarta Ungkap Apa yang Terjadi pada Pilkada 2020 - JPNN.com Jateng
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Romensy Augustino/JPNN

jateng.jpnn.com, SOLO - Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait syarat pendidikannya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta pun memberikan penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran saat mengikuti Pilkada Surakarta 2020.

Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono mengatakan pemeriksaan faktual terhadap dokumen pendidikan calon merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:

Menurut dia, berdasarkan pengetahuannya, KPU Surakarta ketika itu tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga melakukan konfirmasi mengenai dokumen pendidikan Gibran kepada Bakorwil VII.

“Sepengetahuan saya, KPU Kota Surakarta selain melakukan verifikasi administrasi, juga melakukan konfirmasi ke Bakorwil 7, terkait dokumen pendidikan Gibran dan kemudian ada surat keterangan dari Bakorwil 7,” kata Budi di Solo, Rabu (7/10).

Budi menjelaskan posisi Bawaslu dalam tahapan tersebut berbeda dengan KPU. Bawaslu bertugas mengawasi proses pencalonan dan memastikan tahapan pemenuhan persyaratan calon berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

Selama pengawasan Pilkada Surakarta 2020, Bawaslu mengaku tidak menemukan persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

“Tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait dengan dokumen pendidikan Gibran,” ujarnya.

Bawaslu Surakarta buka suara soal dokumen pendidikan Gibran saat Pilkada 2020. Tak ada laporan atau temuan terkait ijazah selama proses pencalonan.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Bawaslu Solo gibran gibran rakabuming raka ijazah gibran pilkada solo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU