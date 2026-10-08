Pemprov Jateng Turun Tangan Menangani Kasus Perundungan Siswa SD di Pemalang

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ikut turun tangan dalam penanganan kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang hingga meninggal dunia.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pemprov Jateng telah berkoordinasi dengan Pemkab Pemalang serta sejumlah instansi terkait.

Kepala DP3AKB Jateng Uswatun Hasanah mengatakan koordinasi dilakukan tidak lama setelah informasi mengenai kasus tersebut diterima pada 30 September 2026.

“Sejak berita masuk pada 30 September, kami langsung berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang,” kata Uswatun, Kamis (8/10).

Koordinasi kemudian dilanjutkan dalam dua tahap. Pertama dilakukan secara virtual pada 2 Oktober, kemudian tim Pemprov Jateng mendatangi Pemalang pada 7 Oktober untuk bertemu langsung dengan pihak-pihak yang menangani perkara.

Pertemuan tersebut melibatkan Dinas Sosial KBPP Pemalang, Polres Pemalang, Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Uswatun menjelaskan, penanganan utama kasus berada di tingkat kabupaten. Sementara Pemprov Jateng memberikan dukungan sesuai kewenangannya, terutama dalam aspek perlindungan dan pemulihan anak.

Dari sisi penegakan hukum, Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan. Polisi telah memeriksa saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, meminta keterangan pihak terkait, hingga menelusuri informasi yang beredar di media sosial.