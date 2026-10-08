Jokowi Merespons Putusan MK soal Pendidikan Gibran: Ikuti Mekanisme Konstitusi

jateng.jpnn.com, SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyinggung dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi meminta semua pihak menghormati putusan beserta pertimbangan hukum yang telah disampaikan MK.

“Kami menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan,” kata Jokowi di Solo, Kamis (8/10).

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Menurut Jokowi, persoalan jenjang pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sistem yang berlaku di masing-masing negara.

Dia menjelaskan bahwa struktur pendidikan di Indonesia memang berbeda dengan sejumlah negara lain.

Di Indonesia, seseorang umumnya melewati jenjang SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Sementara di negara lain terdapat jalur pendidikan seperti secondary school maupun pathway sebelum seseorang masuk ke jenjang universitas.

Jokowi kemudian menyinggung pendidikan Gibran yang telah menyelesaikan jenjang sarjana.

“Yang paling penting Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu, kan, mestinya sudah melewati tahapan sebelumnya,” ujar Jokowi.