Sehari Jadi Rektor Udinus, Dua Mahasiswa Ini Merasakan Langsung Beratnya Ambil Keputusan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menjadi rektor bukan sekadar duduk di ruang pimpinan dan menghadiri rapat. Dua mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) merasakan langsung bagaimana rumitnya mengambil keputusan ketika sehari dipercaya menjalankan peran tersebut.

Muhammad Razan Candra dan Fadia Zulfa Kanaya menjadi dua mahasiswa terpilih dalam program tahunan 'Sehari Jadi Rektor 2026'.

Keduanya mengikuti aktivitas Rektor Udinus Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono melalui kegiatan mirroring.

Bukan hanya mengamati, Razan dan Fadia juga diberi kesempatan mempelajari alur kerja rektorat, mulai dari pengelolaan agenda hingga proses administrasi dan pengambilan keputusan.

Mereka mengikuti rapat, memahami mekanisme kerja sekretariat rektor, serta mendapat kesempatan meninjau dan memberikan disposisi terhadap sejumlah surat yang masuk.

Rektor Udinus Prof. Pulung mengatakan pengalaman tersebut dirancang agar mahasiswa tidak hanya mempelajari kepemimpinan melalui teori.

Menurut dia, calon pemimpin perlu memahami bagaimana sebuah keputusan dibuat setelah mendengar berbagai masukan.

“Lewat program ini, mereka melihat langsung tata kerja Rektor hingga memahami sudut pandangnya. Seorang pemimpin harus banyak mendengar lalu merealisasikannya,” kata Prof. Pulung, Kamis (8/1/2026).