Kasus Perundungan Maut di Pemalang, Dua Anak Dititipkan ke LPKS Antasena Selama Enam Bulan

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Pengadilan Negeri Pemalang menetapkan dua anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus perundungan yang berujung pada kematian seorang pelajar sekolah dasar untuk menjalani penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Antasena, Magelang, selama enam bulan.

Penetapan tersebut dikeluarkan setelah proses pengambilan keputusan yang melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Bapas Kelas II Pekalongan Anggono Bekti mengatakan keputusan itu mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

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Sebelum penetapan diterbitkan, Bapas Pekalongan telah mendampingi kedua anak selama proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Bapas juga menyerahkan penelitian kemasyarakatan yang memuat rekomendasi dengan mempertimbangkan kepentingan serta masa depan anak.

"Setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang, Bapas Kelas II Pekalongan akan melakukan pengawasan pada pelaksanaan penetapan tersebut," kata Anggono, Kamis (8/10).

Sebelum keputusan pengadilan keluar, Polres Pemalang bersama Bapas Pekalongan dan pekerja sosial profesional dari Kementerian Sosial menggelar rapat koordinasi untuk menentukan langkah penanganan terhadap kedua anak tersebut.

Kapolres Pemalang AKBP Anggaito Hadi Prabowo menjelaskan koordinasi juga melibatkan unsur pekerja sosial, Dinas Sosial, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Pemalang.

Pelibatan berbagai pihak diperlukan karena perkara tersebut melibatkan anak yang berusia di bawah 12 tahun. Penanganannya pun harus mempertimbangkan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak.