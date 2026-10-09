Penjelasan Pegadaian Soal Polemik Lelang Barang Bukti Pidana di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Pegadaian (Persero) menanggapi polemik tentang pelelangan barang bukti pencurian yang diduga dilakukan oleh empat kantor unitnya di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang Yella Aditya Nur Hidayat menjelaskan barang jaminan yang menjadi polemik tersebut dilelang setelah nasabah melewati tanggal jatuh tempo kredit dan dinyatakan wanprestasi.

“Pada saat melelang barang tersebut, pihak kepolisian belum memberikan surat sita. Secara garis besar, kami tidak melanggar prosedur standar operasional,” kata Yella kepada JPNN.com, Jumat (9/10).

Selanjutnya, Pegadaian melelang sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku terhadap barang jaminan yang telah memasuki periode lelang.

Menurut Yella, Pegadaian tidak langsung melelang barang begitu kredit jatuh tempo. Sebab, lembaga keuangan itu terlebih dahulu berupaya menjaga barang jaminan dan menginformasikan penebusan kepada nasabah.

“Kami tidak semena-mena barang jatuh tempo (langsung, red) dilelang. Kami berusaha menjaga barang itu. Kami menginformasikan kepasa nasabah dahulu,” ujar Yella.

Lebih lanjut Yella menegaskan pelelangan itu dilakukan karena barang yang dijaminkan justru menggerus keuangan Pegadaian.

“Itu menjadi beban negara, harus kami jual untuk menutup kerugian,” kata Yella lagi.