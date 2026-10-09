Lawang Sewu Masih Kokoh Sejak 1904, Guru Besar Undip Soroti Gedung Pandanaran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengosongan Gedung Pandanaran aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan usia bangunan. Kondisi struktur dan kelayakan fungsi gedung perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bangunan tersebut masih aman digunakan.

Guru Besar Perancangan Kota Berkelanjutan Universitas Diponegoro (Undip) Prof Rina Kurniati mengatakan pemeriksaan perlu mencakup kekuatan struktur hingga kondisi beton bangunan di kawasan Tugu Muda tersebut.

Menurut Rina, ada kemungkinan struktur gedung tidak lagi mampu menghadapi perkembangan lingkungan dengan intensitas kegiatan yang semakin tinggi. Kapasitas penggunaan ruang juga perlu diperhatikan agar tidak melebihi kemampuan bangunan.

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“Bisa jadi konstruksinya kurang kuat menghadapi perkembangan lingkungan dengan kegiatan yang intensitasnya tinggi. Termasuk penggunaan ruang-ruang dalam gedung mungkin over capacity,” kata Rina, Jumat (9/10).

Namun, Rina menyebut kondisi itu masih sebatas dugaan awal. Kepastian mengenai kelayakan Gedung Pandanaran harus didasarkan pada pemeriksaan teknis.

“Harus dicek dan dikaji betul konstruksinya, dites kekuatan betonnya, dan apakah memang bangunan tersebut sudah tidak sesuai standar laik fungsi,” ujarnya.

Rina menjelaskan usia bangunan yang dibangun sejak 1992 itu bukan satu-satunya indikator untuk menentukan apakah sebuah gedung masih layak digunakan. Gedung yang digunakan untuk aktivitas masyarakat harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif melalui Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Untuk bangunan nonrumah tinggal, SLF berlaku selama lima tahun. Sertifikat tersebut mencakup sejumlah aspek, antara lain keselamatan struktur dan kebakaran, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan bagi pengguna bangunan.