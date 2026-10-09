Legislator Minta Kejelasan Pemanfaatan Aset Gedung Pandanaran Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti rencana pengosongan Gedung Pandanaran yang berada di kompleks Bundaran Tugu Muda.

Selain mempertimbangkan faktor keselamatan, dewan meminta Pemerintah Kota Semarang memberikan kejelasan mengenai rencana pemanfaatan aset tersebut ke depan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani mengatakan rencana pengosongan Gedung Pandanaran telah disampaikan pihak eksekutif dalam rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beberapa waktu lalu. Pembahasan tersebut juga mencakup rencana relokasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di gedung tersebut.

“Sudah sempat dibicarakan, prinsipnya kalau pengosongan gedung yang usianya sudah 34 tahun ini memang beresiko bagi keselamatan, kami memandangnya itu,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (9/10).

Menurut Ali, aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama untuk mengurangi risiko bagi pegawai OPD yang beraktivitas di Gedung Pandanaran. Namun, pihaknya juga menyoroti pengawasan terhadap status dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Semarang apabila gedung tersebut benar-benar dikosongkan.

“Apalagi ada rumor yang akan dibangun ulang dan dijadikan hotel atau mall, nah ini perlu ditegaskan, kami juga belum dapat kejelasan kedepan mau seperti apa,” ujarnya.

Ali menyebut Pemkot Semarang perlu memberikan kejelasan mengenai rencana pemanfaatan Gedung Pandanaran, baik melalui renovasi maupun pembongkaran total.

Keputusan tersebut, kata Ali, harus didasarkan pada kajian agar pemanfaatan aset daerah dapat memberikan manfaat yang lebih baik ke depannya.