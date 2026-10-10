Siswa SD di Semarang Sempat Enggan ke Sekolah, Diduga jadi Korban Bullying

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kota Semarang, Jawa Tengah, sempat enggan berangkat ke sekolah setelah diduga menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman-temannya.

Kini, siswa tersebut dilaporkan mulai kembali mengikuti kegiatan belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Akhsan mengatakan pihaknya telah melakukan langkah pendampingan setelah kabar dugaan perundungan itu ramai diperbincangkan di media sosial.

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Menurut Akhsan, kondisi siswa tersebut menunjukkan perkembangan positif. Anak itu bahkan sudah kembali masuk sekolah sejak pekan ini.

“Pendampingan terus dilakukan agar anak bisa kembali merasa nyaman di lingkungan sekolah. Saat ini, yang bersangkutan sudah kembali mengikuti kegiatan belajar,” ujar Akhsan, Jumat (9/10).

Dia menambahkan siswa tersebut juga mulai berbaur dengan teman-temannya saat berada di sekolah. Kondisi itu menjadi perkembangan yang diharapkan setelah anak sempat tidak bersedia berangkat ke sekolah.

Sementara itu, Kapolsek Tembalang Kompol Kristiyastuti Handayani menyampaikan bahwa pihak sekolah bersama petugas Bhabinkamtibmas turut melakukan pendekatan kepada siswa tersebut.

Upaya itu dilakukan untuk membujuk anak agar bersedia kembali bersekolah. Hasilnya, siswa tersebut kini telah kembali mengikuti aktivitas di sekolah.