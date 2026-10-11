Kader Gerindra dan Warga Semarang Berharap Terbebas Bayang-bayang Banjir

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bayang-bayang banjir perlahan mulai meninggalkan warga Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pasalnya, sedimentasi Kali Sibacin yang menjadi biang banjir saat musim hujan mulai dikeruk, Minggu (11/10).

Aksi yang melibatkan ratusan kader DPC Partai Gerindra Kota Semarang ini dilakukan untuk membantu mengantisipasi banjir di kawasan permukiman yang kerap terdampak luapan sungai saat curah hujan tinggi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang dicanangkan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Aksi ini juga melibatkan masyarakat dan kader PKK setempat.

Kader Gerindra bersama warga bergotong royong memunguti sampah plastik dan membersihkan rerumputan di sekitar sungai serta kompleks perumahan. Sejumlah peserta bahkan turun langsung ke sungai untuk membersihkan sampah yang mengotori aliran air.

DPC Gerindra Kota Semarang juga mengerahkan ekskavator untuk mengeruk sedimentasi sungai. Sementara itu, sebuah truk jungkit (dump truck) disiapkan untuk mengangkut sampah yang terkumpul sebelum dibuang ke TPA Jatibarang.

Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Joko Santoso mengatakan Gerakan Indonesia ASRI dilaksanakan secara rutin setiap pekan. Titik di Sawah Besar ini merupakan putaran keempat dengan fokus pada pembersihan sampah dan pengerukan sedimentasi sungai.

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“Kebetulan di Sawah Besar ini adalah daerah rawan banjir ketika musim hujan. Jadi kegiatan ini untuk membantu meringankan beban masyarakat ketika musim penghujan, sehingga nanti harapan kami tidak ada banjir lagi,” ujarnya.

Selain membersihkan lingkungan dan mengeruk sungai, pihaknya membagikan 100 bibit tanaman kepada masyarakat. Bibit tersebut terdiri atas trembesi untuk ditanam di tepi jalan, pachira di depan rumah warga, serta kelengkeng di kebun tanaman obat keluarga (TOGA).