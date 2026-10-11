Generali Jangkau 1.000 Anak dari Keluarga Rentan di 50 Kota, Semarang Jadi Salah Satunya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia melalui program The Human Safety Net (THSN) menargetkan dapat menjangkau 1.000 anak dari keluarga rentan di 50 kota di Indonesia sepanjang 2026. Kota Semarang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program yang berfokus pada pendidikan anak dan penguatan peran keluarga.

Program bertajuk Bergema (Berbagi Bergerak Bersama) tersebut digelar di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang, Minggu (11/10).

Generali yang bekerja sama dengan Yayasan Jarimatika dan Komunitas Ibu Profesional itu menghadirkan kegiatan edukatif yang melibatkan anak dan orang tua.

Tahun ini, Bergema mengangkat tema “Aku dan Bapakku”. Tema tersebut menyoroti pentingnya keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak, selain memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Berbagai kegiatan disiapkan untuk membangun kedekatan antara ayah dan anak. Di antaranya permainan kolaboratif, edukasi pola asuh, perencanaan keuangan keluarga, serta pembelajaran melalui aktivitas bermain. Peserta juga mendapatkan perangkat belajar untuk mendukung proses pendidikan anak.

Head of Marketing and Communications Devi Heriani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya Generali Indonesia mendukung anak-anak dari keluarga rentan agar memperoleh kesempatan belajar dan tumbuh secara optimal.

“Kami percaya bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dan terpenting bagi tumbuh kembang anak. Melalui program Bergema, kami ingin menghadirkan ruang yang memungkinkan orang tua dan anak belajar, bermain, dan bertumbuh bersama,” kata THSN Indonesia Program Manager tersebut.

Menurutnya, interaksi sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan anak, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.