Pelajar SMP Tewas Berlumuran Darah di Semarang, Polisi Selidiki Soal Tawuran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang pelajar berusia 16 tahun ditemukan tewas berlumuran darah di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Banyumanik 2, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (11/10) dini hari. Korban yang mengalami luka di bagian kepala diduga terlibat tawuran.

Korban diketahui bernama Farel Ferrari Kusuma, warga Banyudono, Kabupaten Boyolali. Dia merupakan pelajar di salah satu SMP swasta di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) Polrestabes Semarang AKP Jumani mengatakan korban ditemukan tergeletak seorang diri sekitar pukul 04.00 WIB.

“Korban tergeletak sendiri dan luka di bagian kepala,” ujar AKP Jumani, Minggu (11/10).

AKP Jumani mengatakan polisi masih mendalami penyebab kematian korban, termasuk dugaan keterlibatannya dalam aksi tawuran.

“Dugaannya seperti itu (tawuran, red). Sementara ini masih kami mendalami kejadian tersebut. Korban di RS Bhayangkara untuk dilakukan autopsi,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Banyumanik Kompol Hengki Prasetyo mengatakan masih menyelidiki kejadian tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi.

“Kami juga masih melakukan penelusuran CCTV yang ada. Masih kami penyelidikan,” kata Kompol Hengki. (ink/jpnn)