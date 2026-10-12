Kapolri Rombak Besar-besaran Polda Jateng, 15 Jabatan Strategis Berganti

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mutasi dan rotasi besar-besaran perwira menengah dan perwira tinggi terjadi kembali di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).

Perombakan jabatan strategis oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto ini tertuang dalam sebuah Surat Telegram (ST) Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026 dengan nomor ST/2251/X/KEP./2026.

“Benar, terdapat mutasi dan rotasi terhadap sejumlah Pejabat Utama Polda Jawa Tengah serta beberapa Kapolres jajaran sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yulianto, Minggu (11/10).

Kombes Yuliyanto mejelaskan mutasi dan rotasi merupakan hal biasa dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kebijakan itu menjadi bagian dari penyegaran, pengembangan karier, serta kebutuhan organisasi.

“Tujuannya tidak lain adalah untuk pembinaan karier personel, meningkatkan kinerja institusi, serta memastikan bahwa pelayanan, perlindungan, dan pengayoman Polri kepada masyarakat Jawa Tengah tetap berjalan secara optimal,” ujarnya. (ink/jpnn)

Berikut daftar lengkap mutasi dan rotasi perwira menengah dan perwira tinggi di lingkungan Polda Jateng:

1. Wakapolda Jateng:

Pejabat lama: Brigjen Pol Latif Usman,

Pejabat baru: Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan,

2. Komandan Sat Brimob Polda Jateng:

Pejabat lama: Kombes Kombes Noor Hudaya

Pejabat baru: Kombes Wahyu Widiarso Suprapto,