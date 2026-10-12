Panas Bumi Gunung Ungaran Picu Perdebatan: dari Ancaman Lingkungan hingga Surplus Listrik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, memunculkan perbedaan pandangan terkait dampak lingkungan dan urgensi pembangunannya.

Pakar geotermal Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Agus Setyawan menilai sejumlah kekhawatiran masyarakat perlu dijawab dengan penjelasan ilmiah.

Sebaliknya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah mempertanyakan kebutuhan pembangunan pembangkit baru ketika pasokan listrik di wilayah tersebut disebut sudah berlebih.

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Agus menjelaskan luas wilayah kerja panas bumi (WKP) Gunung Ungaran yang mencapai 29.000 hektare tidak berarti seluruh kawasan akan digunakan untuk pengeboran.

Menurut guru besar Fakultas Sains dan Matematika Undip itu, survei dilakukan secara bertahap untuk menentukan titik yang memiliki potensi panas bumi. Area yang digunakan untuk fasilitas pengeboran atau wellpad juga hanya sebagian kecil dari keseluruhan wilayah kerja.

"Wilayah kerja seluas itu tidak berarti semuanya harus dikeruk. Lokasi potensial perlu diketahui melalui survei terlebih dahulu," kata Agus dalam diskusi Suluk Senen Pahingan edisi ke-43 bertema Panas Bumi: Mitos dan Sains di Joglo Pondok Pesantren Al Itqon, Semarang, Minggu malam.

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Dia juga menanggapi kekhawatiran bahwa aktivitas pengeboran akan mengurangi ketersediaan air tanah. Agus menjelaskan, pengeboran panas bumi umumnya menyasar kedalaman sekitar 1.500-2.500 meter, sedangkan air tanah yang dimanfaatkan masyarakat banyak ditemukan pada kedalaman lebih dangkal, sekitar 100-200 meter.

Air permukaan, lanjut dia, digunakan dalam kegiatan pengeboran untuk membantu proses penentuan dan pengembangan titik sumur.