Mutasi Polda Jateng, Kapolrestabes Semarang Berganti, Ini Daftar Lengkapnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polda Jawa Tengah mengalami perombakan. Mutasi kali ini mencakup posisi Wakapolda, direktur di sejumlah satuan kerja, hingga beberapa kepala kepolisian resor di wilayah Jateng.

Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026 dengan nomor ST/2251/X/KEP./2026.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yulianto membenarkan adanya pergantian sejumlah pejabat utama dan kapolres jajaran.

“Benar, terdapat mutasi dan rotasi terhadap sejumlah pejabat utama Polda Jawa Tengah serta beberapa kapolres jajaran sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri,” kata Yulianto, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Kebijakan tersebut berkaitan dengan penyegaran organisasi, pembinaan karier personel, serta kebutuhan untuk meningkatkan kinerja institusi.

Menurut Yulianto, pergantian pejabat diharapkan turut menjaga kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat Jawa Tengah.

“Tujuannya untuk pembinaan karier personel, meningkatkan kinerja institusi, serta memastikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman Polri kepada masyarakat Jawa Tengah tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian ialah posisi Kapolrestabes Semarang. Kombes Heri Wahyudi digantikan Kombes Erlin Tang Jaya.