Kursi Wakapolda Jateng Berganti, Brigjen Latif Usman Tugas ke Aceh

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Wakapolda Jateng) Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Latif Usman masuk dalam daftar mutasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.

Jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1995 ini dimutasi menjadi Wakapolda Aceh. Sebagai gantinya, posisi Wakapolda Jateng akan diemban oleh Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan.

Brigjen Andi sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Watpers (Staf Sumber Daya Manusia) SSDM Polri.

Abiturien Akpol 1997 ini juga pernah menjabat Kapolres Bogor, Kapolresta Pontianak Kota dan Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Komisaris Besar (Kombes) Yuliyanto mengatakan perombakan jabatan strategis ini tertuang dalam sebuah Surat Telegram (ST) Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026 dengan nomor ST/2251/X/KEP./2026.

“Benar, terdapat mutasi dan rotasi terhadap sejumlah Pejabat Utama Polda Jawa Tengah serta beberapa Kapolres jajaran sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri,” kata Kombes Yulianto, Senin (12/10).

Kombes Yuliyanto mejelaskan mutasi dan rotasi merupakan hal biasa dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kebijakan itu menjadi bagian dari penyegaran, pengembangan karier, serta kebutuhan organisasi.