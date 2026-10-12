Profil Brigjen Andi Herindra, Wakapolda Jateng yang Baru, Putra Daerah Grobogan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menunjuk Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Andi Herindra Rahmawan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Wakapolda Jateng).

Brigjen Andi yang merupakan abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 1997 ini menggantikan posisi Brigjen Pol Latif Usman jebolan Akpol 1995 karena dimutasi menjadi Wakapolda Aceh.

Brigjen Andi yang merupakan putra daerah Kabupaten Grobogan ini sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Watpers (Staf Sumber Daya Manusia) SSDM Polri.

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Abiturien Akpol 1997 ini juga pernah menjabat Kapolres Bogor, Kapolresta Pontianak Kota dan Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian.

Perombakan jabatan strategis ini tertuang dalam sebuah Surat Telegram (ST) Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026 dengan nomor ST/2251/X/KEP./2026.

“Benar, terdapat mutasi dan rotasi terhadap sejumlah Pejabat Utama Polda Jawa Tengah serta beberapa Kapolres jajaran sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Komisaris Besar (Kombes) Yuliyanto, Minggu (11/10).

Kombes Yuliyanto mejelaskan mutasi dan rotasi merupakan hal biasa dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kebijakan itu menjadi bagian dari penyegaran, pengembangan karier, serta kebutuhan organisasi.