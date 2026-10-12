Gantikan Suami yang Meninggal, Mahanni Yulindha Resmi Menjabat Wabup Klaten

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mahanni Yulindha Pratiwi resmi menjabat Wakil Bupati (Wabub) Klaten. Dia dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Gubernuran, Kota Semarang, Senin (12/10).

Mahanni menggantikan sang suami Benny Indra Ardhianto yang meninggal dunia karena sakit. Dia akan mendamingi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada sisa masa jabatan 2025-2026.

Setelah menjalani pelantikan dan sumpah jabatan, Mahanni mendapat ucapan dari sejumlah pejabat lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jatang), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng.

Tampak hadir eks Bupati Klaten Sri Mulyani dan sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bersama anggota DPRD Kabupaten Klaten.

“Saya yakin dengan hati dan suasana yang khusyuk Mbak Mahalini Linda, Anda mampu dan Anda harus kuat dan itu adalah berkah,” kata Gubernur Luthfi seusai melantik Wabub Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi.

Luthfi meminta Mahanni membangun kerja sama yang harmonis dengan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Menurutnya, kekompakan kepala daerah dan wakilnya menjadi kunci dalam mengelola pemerintahan serta menjalankan pembangunan daerah.

“Ke depan, Anda harus lebih baik daripada yang lain. Bantu Bapak kita yang tinggi besar. Beliau adalah pemuda idaman di provinsi kabupaten lainnya. Bahwa bupati paling tinggi di Jawa Tengah adalah Bupati Klaten. Ini adalah suatu pasangan antara wakil dan bupati yang sangat harmonis sekali,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga sinergi agar bupati dan wakil bupati tidak berjalan dengan arah kebijakan yang berbeda.