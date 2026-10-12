36 Napi High Risk Lapas Semarang Dipindah ke Nusakambangan, Pengamanan Diperketat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 36 warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang dipindah ke Nusakambangan, Jawa Tengah. Pemindahan puluhan narapidana berisiko tinggi alias high risk itu dilakukan pada Minggu (11/10).

Mereka ditempatkan di sejumlah lapas. Di antaranya 10 warga binaan ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, 10 di Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan, 10 di Lapas Kelas IIA Ngaseman, dan enam di Lapas Kelas IIA Gladakan.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan pemindahan sebagai langkah peningkatan keamanan dan ketertiban (kamtib) sekaligus penataan hunian demi optimalisasi program pembinaan warga binaan.

“Pemindahan tersebut dilaksanakan sebagai langkah pengamanan dan pembinaan secara lebih ketat terhadap warga binaan yang masuk dalam kategori risiko tinggi,” katanya.

Saat proses pemindahan berlangsung, pihaknya melakukan pengamanan ketat dengan melihatkan TNI dan Polri.

“Alhamdulillah, pemindahan warga binaan berjalan aman, tertib. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga di Lapas yang baru, warga binaan mengikuti pembinaan dengan lebih optimal,” ujarnya.

Setibanya di Pelabuhan Wijayapura, petugas mengecek administrasi, identitas, warga binaan dan kondisi keamanan. Setelah dinyatakan lengkap, aman, dan kondusif, barulah Warga Binaan diberangkatkan menuju Pelabuhan Sodong, Nusakambangan.

“Setibanya di Pelabuhan Sodong, Nusakambangan, seluruh warga binaan diberangkatkan menuju masing-masing lapas tujuan yang telah ditetapkan untuk proses penerimaan, pemeriksaan, registrasi, dan penempatan lebih lanjut,” kata Kepala Lapas Batu sekaligus Koordinator Wilayah UPT Pemasyarakatan se-Nusakambangan dan Cilacap Irfan.