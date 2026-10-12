Sosok AKBP Condro Sasongko, Polisi Jenaka yang Kini Menjabat Kapolresta Surakarta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Condro Sasongko akan mengemban amanah baru sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Surakarta, Jawa Tengah.

AKBP Condro menggantikan Komisaris Besar (Kombes) Catur Cahyono Wibowo yang dimutasi menjadi Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya Tingkat III Divkum Polri.

Kombes Catur merupakan abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 2002. Sementara itu, AKBP Condro jebolan Akpol 2005.

Sebelumnya, AKBP Condro menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabagbinkar) Biro SDM Polda Jawa Barat (Jabar).

Polisi jenaka yang identik mengenakan blangkon ini juga pernah menjadi Kapolres Serang.

Perombakan yang dilakukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto ini tertuang dalam sebuah Surat Telegram (ST) Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026 dengan nomor ST/2251/X/KEP./2026.

“Benar, terdapat mutasi dan rotasi terhadap sejumlah Pejabat Utama Polda Jawa Tengah serta beberapa Kapolres jajaran sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Komisaris Besar (Kombes) Yuliyanto, Minggu (11/10).

Kombes Yuliyanto mejelaskan mutasi dan rotasi merupakan hal biasa dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).