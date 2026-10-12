Rombongan Persib Bandung U18 Diserang di Batang, Farhan Mengecam Keras

jateng.jpnn.com - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengecam aksi kekerasan yang menimpa rombongan Persib Bandung U-18 di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, Minggu (11/10) malam.

Insiden tersebut terjadi setelah para pemain menyelesaikan pertandingan Elite Pro Academy melawan Persis Solo.

Rombongan dilaporkan mengalami penyerangan sekitar pukul 21.30 WIB.

Farhan menyatakan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa para pemain muda Akademi Persib tersebut.

Dia menegaskan insiden itu perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan aparat kepolisian di Jawa Tengah dan manajemen klub.

“Kami akan mendorong koordinasi dengan kepolisian dan pihak Persib agar kejadian ini diusut secara menyeluruh. Penanganannya harus berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujar Farhan di Bandung, Senin (12/10).

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Selain mendorong pengusutan kasus, Pemerintah Kota Bandung juga berencana memberikan perhatian lebih terhadap keamanan para pemain akademi ketika menjalani pertandingan di luar daerah.

Farhan mengatakan pihaknya akan menemui orang tua pemain untuk mendengar langsung masukan mereka sekaligus memastikan kebutuhan dan perlindungan para atlet muda mendapat perhatian.