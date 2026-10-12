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Gubernur Jateng Ahmad Luthfi: Jangan Sampai Klaten 'Dibawa' Jogja!

Senin, 12 Oktober 2026 – 15:05 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi: Jangan Sampai Klaten 'Dibawa' Jogja! - JPNN.com Jateng
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi berpesan agar Kabupaten Klaten tetap menjadi bagian dari Jateng dan tidak sampai “dibawa” masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dia menyebut Klaten memiliki posisi strategis sebagai miniatur dapur pangan Jateng karena letaknya berbatasan langsung dengan Yogyakarta.

“Jangan sampai Klaten digawa (dibawa) Jogja,” kata mantan Kapolda Jateng tersebut seusai melantik Wakil Bupati (Wabup) Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran, Kota Semarang, Senin (12/10).

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Dalam kesempatan itu, Luthfi juga meminta agar Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Mahanni Yulindha dapat bekerja selaras dalam menjalankan pemerintahan serta mengemban amanah masyarakat.

“Tidak boleh bupati ini mlaku ngalor (jalan ke utara, red), wakile mlaku ngidul (wakilnya jalan ke selatan, red). Pokoknya harus satu paket dalam rangka mengemban. Saya yakin beliau berdua selaras,” ujarnya.

Luthfi menyebut salah satu tugas penting wakil bupati adalah membantu mengendalikan dan menurunkan angka kemiskinan di daerah. Menurutnya, angka kemiskinan menjadi salah satu indikator hasil kerja pejabat publik dalam menjalankan pembangunan.

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Menurutnya, penanganan kemiskinan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Luthfi menyebut angka kemiskinan di Jawa Tengah telah mendekati 9,21 persen, sedangkan hampir 3,37 juta warga miskin ekstrem telah dientaskan melalui berbagai program pemerintah.

“Jadi angka kemiskinan adalah output dari apa yang kita lakukan sebagai pejabat publik, baik itu gubernur maupun bupati. Ya, yang mengendalikan angka kemiskinan di kabupaten/kota adalah wakil bupati,” tuturnya.

Klaten memiliki posisi strategis sebagai miniatur dapur pangan Jateng karena letaknya berbatasan langsung dengan Yogyakarta.
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TAGS   klaten Jawa Tengah Bupati Klaten gubernur jateng yogyakarta ahmad luthfi mahanni yulindha pratiwi wabub klaten

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