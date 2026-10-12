Tak Ada Ampun, Kapolda Jateng Ancam Pecat Polisi yang Membekingi Judi & Narkoba

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Roy Hardi Siahaan akan membasmi anggota Polri yang melindungi, membekingi, maupun terlibat dalam praktik perjudian dan peredaran narkotika. Anggota yang terbukti melanggar akan ditindak tegas, termasuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Irjen Roy meminta seluruh personel mengimplementasikan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” melalui tindakan nyata. Dia menekankan pentingnya pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas.

“Saya minta kepada seluruh anggota reserse, tidak ada lagi yang menerima apa pun dari praktik perjudian, apalagi narkoba. Penanganan kasus narkoba tidak boleh transaksional,” tegas Irjen Roy dalam arahannya, Senin (12/10).

Dia mengingatkan agar penanganan perkara tidak dijadikan sarana untuk mencari keuntungan, menakut-nakuti masyarakat, ataupun meminta imbalan kepada pihak yang berhadapan dengan hukum.

Seluruh personel, khususnya yang bertugas di fungsi reserse, wajib menangani perkara secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penindakan tegas terhadap kejahatan harus berjalan beriringan dengan pembenahan integritas internal. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri, kata dia, hanya dapat dibangun apabila setiap anggota menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Selain perjudian dan narkotika, Irjen Roy meminta jajarannya menindak tegas berbagai tindak pidana lain yang meresahkan masyarakat. Kejahatan itu antara lain kejahatan jalanan, pencurian kendaraan bermotor, perampokan, pembegalan, serta tawuran yang melibatkan senjata tajam.

Dalam aspek pelayanan, Irjen Roy menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan layanan jemput bola melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan layanan Call Center 110. Petugas diminta segera mendatangi lokasi kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi, tanpa hanya menunggu korban atau pelapor datang ke kantor kepolisian.