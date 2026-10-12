5 Atraksi Wisata di Bali yang Cocok untuk Liburan Akhir Tahun
jateng.jpnn.com - Bali selalu menjadi salah satu tujuan favorit untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Pulau Dewata menawarkan beragam pengalaman wisata, mulai dari taman budaya, pura di atas tebing dengan panorama laut, hingga taman air untuk rekreasi keluarga. Sebelum berangkat, wisatawan juga bisa mengecek tiket atraksi promo untuk berbagai destinasi agar rencana perjalanan lebih terarah.
Namun, wisatawan yang berencana berkunjung saat Natal dan Tahun Baru perlu memperhatikan sejumlah hal.
Periode tersebut biasanya diwarnai peningkatan kunjungan, antrean di objek wisata, serta kepadatan lalu lintas di sejumlah jalur utama. Pemesanan tiket lebih awal dapat membantu wisatawan mengatur jadwal perjalanan.
Ada lima destinasi yang bisa dipertimbangkan untuk melengkapi agenda liburan di Bali.
1. Garuda Wisnu Kencana
Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Ungasan, Kabupaten Badung, merupakan taman budaya yang menghadirkan ikon patung monumental karya seniman Nyoman Nuarta. Kawasan seluas sekitar 60 hektare ini memiliki lanskap tebing batu kapur yang menjadi salah satu ciri khasnya.
Patung Garuda Wisnu Kencana memiliki tinggi sekitar 121 meter dengan bentang sayap mencapai 64 meter. Selain menjadi lokasi berfoto, kawasan ini menawarkan pertunjukan seni tradisional Bali, termasuk Tari Kecak, Barong, dan Legong sesuai jadwal yang berlaku.
Harga tiket reguler dalam materi sumber berada di kisaran Rp150.000 per orang. Anak dengan tinggi badan di bawah 100 sentimeter masuk tanpa biaya, sedangkan tiket GWK tersedia dalam beberapa paket, termasuk opsi yang sudah bertransportasi.
Bali punya banyak pilihan wisata untuk liburan akhir tahun, mulai dari GWK hingga Waterbom. Cek lima atraksi menarik dan tiket atraksi promo sebelum berangkat!
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