7 Kabupaten di Jateng Masih Awas Kekeringan, Ini Daftarnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tujuh kabupaten di Jawa Tengah masih berada dalam status awas kekeringan meteorologis pada periode 11–20 Oktober 2026. Kondisi tersebut terjadi saat sejumlah wilayah mulai memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan.

Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Goeroeh Tjiptanto mengatakan pergantian musim tidak berlangsung serentak di seluruh daerah. Karena itu, potensi hujan yang mulai muncul belum serta-merta mengakhiri ancaman kekeringan.

Berdasarkan pemetaan peringatan dini BMKG untuk Dasarian II Oktober 2026, tujuh kabupaten berstatus awas meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Rembang, dan Wonogiri.

Status awas merupakan tingkat peringatan tertinggi dalam pemetaan dini kekeringan meteorologis. Masyarakat di wilayah tersebut perlu memperhatikan ketersediaan air, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung aktivitas pertanian.

Selain tujuh kabupaten itu, sejumlah daerah di Jateng masuk kategori siaga. Wilayah tersebut mencakup Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, serta Kabupaten Purworejo, Magelang, Semarang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Demak, dan Kudus.

Sementara itu, status waspada berlaku di Kota Semarang serta Kabupaten Cilacap, Kebumen, Temanggung, dan Kendal.

BMKG juga mencatat sejumlah wilayah lainnya tidak masuk dalam kategori peringatan dini kekeringan meteorologis karena diprakirakan segera memasuki masa transisi menuju musim hujan.

Meski demikian, masyarakat diminta tidak menganggap hujan yang turun sesekali sebagai tanda bahwa musim hujan telah tiba. Perbedaan karakteristik iklim setiap daerah membuat waktu dimulainya musim hujan tidak sama.