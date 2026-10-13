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Hujan Mulai Mengguyur Semarang, BMKG: Kategori Lokal

Selasa, 13 Oktober 2026 – 11:16 WIB
Hujan Mulai Mengguyur Semarang, BMKG: Kategori Lokal - JPNN.com Jateng
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beberapa hari terakhir, hujan mulai mengguyur Kota Semarang, Jawa Tengah. Namun, kondisi itu belum menjadi penanda masuknya musim hujan.

Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Feri Oktarisa mengatakan guyuran hujan yang turun belakangan ini masuk kategori lokal. Faktornya karena terjadi konvektif di pesisir utara Jawa Tengah.

Walau begitu, potensi hujan lokal masih akan terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada malam hari. Sementara itu, kawasan pegunungan terjadi siang hingga sore hari.

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Kondisi ini bisa memicu pertumbuhan awan hujan di wilayah tertentu yang menyebabkan hujan turun secara tidak merata.

“Untuk saat ini belum masuk musim hujan. Walaupun sudah mulai ada hujan, tetapi tidak merata,” katanya, Selasa (13/10).

Dia menyebut hujan lokal seperti itu masih lazim terjadi meskipun suatu wilayah sedang berada dalam musim kemarau.

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“Musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Potensi hujan tetap ada, tetapi cenderung lebih kecil dibandingkan saat musim hujan,” katanya.

Dia menyebut Ibu Kota Jawa Tengah masih berada dalam musim kemarau. Sesuai pengamatan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan awal musim hujan di Kota Semarang terjadi pada akhir November hingga awal Desember 2026.

Penjelasan BMKG mengenai hujan yang mulai turun mengguyur Kota Semarang dalam beberapa hari terakhir.
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TAGS   bmkg jateng Jawa Tengah semarang hujan kemarau

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