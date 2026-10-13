UPGRIS Mewisuda 1.255 Lulusan, Alumni Didorong Beri Dampak Bagi Masyarakat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) mewisuda sebanyak 1.255 lulusan siap kerja. Para lulusan diharapkan tidak hanya mengandalkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Rektor UPGRIS Sapto Budoyo mengatakan wisuda bukan sekadar seremoni untuk menandai berakhirnya masa studi.

“Wisuda ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah awal para wisudawan, wisudawati dalam memulai kehidupan baru, mempersiapkan apa yang didapat di Universitas PGRI Semarang dapat memberikan dampak kepada masyarakat,” ujarnya dalam prosesi Wisuda ke-84 UPGRIS, Selasa (13/10).

Selama menempuh pendidikan di UPGRIS, mahasiswa telah dibekali berbagai kemampuan, baik keterampilan teknis (hard skill) maupun keterampilan nonteknis (soft skill). Bekal tersebut diharapkan dapat membantu lulusan menghadapi dunia kerja sekaligus berkontribusi di lingkungan masyarakat.

“Selama kuliah di UPGRIS ini kami memberikan bekal baik hard skill maupun soft skill kepada mahasiswa agar setelah lulus bisa segera mendapatkan pekerjaan,” katanya.

Para lulusan juga diingatkan untuk tetap memegang nilai-nilai yang dikembangkan di lingkungan kampus. Nilai tersebut dinilai penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan setelah lulus dan ketika berinteraksi dengan masyarakat.

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“Saya juga berpesan kepada para wisudawan agar mengingat persis apa yang menjadi budaya di Universitas PGRI Semarang ini, nilai-nilai etika dan nilai-nilai sebagaimana nilai yang dikembangkan di UPGRIS, yaitu adab, adaptif, antusias, dan yang tidak kalah pentingnya tetap memiliki integritas yang baik,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, wisuda UPGRIS kali ini dibagi menjadi dua tahap, yakni hari ini dan Rabu (14/10) besok. Total terdapat 1.255 wisudawan dan wisudawati, termasuk peserta yang mengikuti prosesi secara daring.