8.523 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Jateng, 3.096 Belum Beroperasi

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Sebanyak 8.523 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sudah terbentuk di Jawa Tengah (Jateng). Dari jumlah tersebut, baru 64 persen atau 5.427 Koperasi Merah Putih sudah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih tahap persiapan per 12 September 2026.

Dari sisi infrastruktur, sebanyak 5.895 gedung KDKMP telah selesai dibangun 100 persen. Capaian itu menempatkan Jawa Tengah pada urutan kedua nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Presiden Pak Prabowo ingin desa atau kelurahan itu maju. Yang maju jangan kota saja. Desa juga harus maju, kelurahan juga maju,” kata Zulkifli saat memantau operasionalisasi KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (13/10).

Menurutnya, pembangunan gedung koperasi merupakan langkah awal. Keberadaan fasilitas itu harus diikuti dengan kegiatan usaha yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dia menjelaskan KDKMP diarahkan menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pangan, pupuk dan elpiji bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani serta pelaku UMKM.

“Tentu gedung ini tidak ada manfaatnya kalau tidak diisi. Tujuannya agar koperasi ini bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut pengembangan KDKMP disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.