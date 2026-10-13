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Cek Perlinsos, Ada Peluang Warga Jateng Dapat Bansos

Selasa, 13 Oktober 2026 – 14:27 WIB
Cek Perlinsos, Ada Peluang Warga Jateng Dapat Bansos - JPNN.com Jateng
Seorang warga penerima manfaat seusai mencairkan bantuan sosial di Kantor Pos. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sedang menggencarkan pemuktahiran data mandiri bantuan sosial (bansos) melalui portal peserta perlindungan sosial (perlinsos).

Hingga Senin (12/10) sore, sebanyak 662.529 kepala keluarga (KK) telah didaftarkan melalui portal Perlinsos. Adapun, Jateng memiliki 13.350.232 KK.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jateng Imam Maskur mengatakan pengaktifan data perlinsos bertujuan untuk menyaring kelayakan penerima bantuan. Di antaranya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

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Masyarakat bisa mengakses Perlinsos Kemensos secara mandiri untuk mengecek kelayakan data calon penerima bansos 2027.

Imam menjelaskan untuk dapat mengakses data perlinsos membutuhkan dua hal, yakni gawai dan KTP elektronik yang telah terhubung dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Digitalisasi ini bertujuan agar pada 2027 tidak ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan sosial tertinggal, atau tidak mendapat akses terhadap bansos,” ujarnya, Selasa (13/10).

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Dia menjelaskan pengajuan melalui portal Perlinsos Kemensos RI akan diverifikasi melalui pencocokan data kependudukan dan sejumlah basis data terkait.

Data tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), kepemilikan kendaraan pada Korlantas Polri, data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta data aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Perlinsos bertujuan untuk menyaring kelayakan penerima bantuan sosial bagi masyarakat pada 2027 mendatang.
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TAGS   Jawa Tengah semarang bansos perlinsos

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