Epson Rayakan Anniversary, Ada Promo Projector EB Series hingga Cashback Rp300 Ribu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson Indonesia menghadirkan program promosi khusus dalam rangka perayaan anniversary pada Oktober 2026. Melalui program Epson Anniversary, konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah uang elektronik atau reward e-wallet hingga Rp150.000 serta potongan harga berupa cashback hingga Rp300.000 untuk pembelian sejumlah model projector Epson EB Series.

Program tersebut ditujukan kepada konsumen akhir (end user) yang ingin mendapatkan perangkat proyektor untuk menunjang beragam kegiatan, mulai dari presentasi pekerjaan, aktivitas belajar-mengajar, kegiatan komunitas dan keagamaan, hingga menikmati hiburan bersama keluarga.

Seiring perubahan pola kerja, belajar, dan aktivitas sehari-hari, penggunaan proyektor tidak lagi terbatas pada ruang rapat maupun ruang kelas. Perangkat ini juga dapat dimanfaatkan untuk bekerja dari rumah, mendukung kegiatan belajar kelompok, menyelenggarakan kajian di rumah ibadah, hingga menonton film dan pertandingan olahraga melalui layar berukuran besar.

Melihat kebutuhan tersebut, Epson menghadirkan jajaran EB Series dengan beragam pilihan model. Konsumen dapat menyesuaikan perangkat yang dipilih dengan kebutuhan visual, lingkungan penggunaan, serta jenis aktivitas yang dilakukan, baik untuk keperluan profesional maupun personal.

Head of Product Manager Visual Instrument Epson Indonesia Hesti Astina mengatakan perkembangan gaya hidup turut memperluas fungsi proyektor dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, perangkat tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, tidak hanya untuk presentasi formal.

“Projector saat ini bukan lagi sekadar perangkat untuk presentasi. Kebutuhan pengguna terus berkembang mengikuti cara mereka bekerja, belajar, dan menikmati hiburan. Karena itu, Epson ingin menghadirkan solusi projector serba bisa yang fleksibel untuk berbagai aktivitas, mulai dari pembelajaran, menonton film dan olahraga bersama keluarga, kegiatan ibadah dan kajian, hingga acara kebersamaan seperti tasyakuran,” ujar Hesti, Selasa (13/10).

Dia menambahkan, program anniversary menjadi salah satu cara Epson memberikan apresiasi kepada konsumen. Melalui promosi tersebut, masyarakat diharapkan dapat menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus memperoleh keuntungan tambahan saat melakukan pembelian.

Projector serba bisa untuk pekerjaan hingga hiburan