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2 Pekan Berlalu, Bara Api Masih Bertahan di TPA Jatibarang Semarang

Selasa, 13 Oktober 2026 – 17:23 WIB
2 Pekan Berlalu, Bara Api Masih Bertahan di TPA Jatibarang Semarang - JPNN.com Jateng
Kebakaran melanda TPA Jatibarang Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bara api masih bertahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah hingga Selasa (13/10). Setelah dua pekan penanganan, petugas kini berfokus mendinginkan bara api yang masih bersembunyi di dalam tumpukan sampah.

Kebakaran melanda TPA Jatibarang pada Rabu (30/9) sekitar pukul 17.30 WIB. Api pertama kali muncul di zona 3, kemudian meluas ke zona 1 dan zona 2.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martantono mengatakan api sudah tidak terlihat di permukaan. Walakin, petugas masih mendinginkan untuk mencegah bara api yang memicu kebakaran.

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“Sudah tidak ada api di permukaan. Tinggal proses pendinginan. Bara api masih sedikit, bisa dilokalisasi dengan injeksi,” kata Endro, Selasa (13/10).

Menurut Endro, petugas mendinginkan titik panas di zona 4 menggunakan pompa air alkon dan pompa portabel. Air yang bersumber dari sungai dialirkan melalui selang dan nozel untuk membantu mendinginkan tumpukan sampah.

Upaya pemadaman dan mitigasi yang dilakukan petugas telah menekan luas area terdampak hingga sekitar 95 persen. Saat ini, luas titik panas atau area kebakaran yang tersisa diperkirakan mencapai 0,163 hektare.

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“Upaya pemadaman menggunakan pipa injeksi di empat titik. Pemasangan trucuk dilakukan sebagai pembatas untuk menahan material sampah dan memudahkan proses pendinginan,” ujar Endro.

Api masih bertahan diduga dipicu oleh gas metana yang mudah terbakar akibat kondisi cuaca ekstrem pada musim kemarau. Api sempat meluas ke sejumlah zona di area TPA yang menerapkan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka itu.

Setelah dua pekan penanganan, petugas kini berfokus mendinginkan bara api yang masih bersembunyi di dalam tumpukan sampah.
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TAGS   Jawa Tengah semarang kebakaran TPA Jatibarang

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