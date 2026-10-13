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Terungkap! Pengosongan Gedung Pandanaran Semarang Belum Didasari Kajian Teknis

Selasa, 13 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Terungkap! Pengosongan Gedung Pandanaran Semarang Belum Didasari Kajian Teknis - JPNN.com Jateng
Gedung Pandanaran milik Pemkot Semarang yang terletak di kompleks Monumen Tugu Muda Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengungkap rencana pengosongan Gedung Pandanaran belum didasari kajian teknis.

Rencana pengosongan bangunan di Jalan Imam Bonjol tersebut mencuat setelah Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut Gedung Pandanaran sudah tidak layak ditempati karena faktor usia.

Kejelasan rencana pensterilan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi B DPRD Kota Semarang, Selasa (13/10).

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Dalam RDP tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Bagian Rumah Tangga, dan Bagian Hukum.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Hanik Khoiru Solikah mengatakan kajian teknis yang menjadi dasar pengosongan masih dalam proses penyusunan.

“Kami memanggil sejumlah dinas untuk mengonfirmasi persiapan dan dasar (kajian, red) mereka mengosongkan Gedung Pandanaran. Kami butuh kajiannya, tetapi ternyata belum ada kajiannya karena masih on progres,” ujar Hanik, Selasa (13/10).

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Namun, dalam RDP tersebut, Hanik mendengar alasan pengosongan Gedung Pandanaran karena kelebihan kapasitas. Bekas kantor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang kini difungsikan sebagai kantor sejumlah OPD itu disebut telah melampaui kapasitas dari desain awal bangunan.

Beban aktivitas di dalamnya disebut membuat kondisi gedung miring dan membahayakan penghuninya. Usia Gedung Pandanaran 34 tahun sejak di bangun 1992.

Kajian teknis yang menjadi dasar pengosongan Gedung Pandanaran milik Pemkot Semarang ternyata masih dalam proses penyusunan.
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TAGS   DPRD Jawa Tengah pemkot semarang semarang agustina wilujeng pramestuti gedung pandanaran kajian teknis bdni

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