421 Desa di Jateng Berstatus Siaga Tuberkulosis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memperluas upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) hingga tingkat desa.

Hingga 9 Oktober 2026, baru 421 dari total 8.563 desa/ kelurahan di Jateng yang berstatus Siaga TB. Jumlah itu setara dengan sekitar 4,92 persen dari total desa/kelurahan di Jateng.

Berdasarkan data Pemprov Jateng hingga 9 Oktober 2026, penemuan kasus TB di Jateng mencapai 68.617 kasus atau 65,08 persen. Sementara itu, persentase pasien yang memulai pengobatan mencapai 91,76 persen.

Adapun keberhasilan pengobatan TB sensitif obat mencapai 84,07 persen, sedangkan TB resisten obat sebesar 79,54 persen. Di sisi lain, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 23,31 persen dari target 326.038 kasus.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengatakan penanggulangan TB membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat.

“Penanggulangan TB tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Sumarno dalam Deklarasi Desa Siaga TB di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (13/10).

Menurutnya, capaian penemuan dan pengobatan kasus perlu diikuti dengan penguatan pencegahan, terutama bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB. Penemuan kasus sejak dini, pemeriksaan diagnostik, dan tindak lanjut pengobatan perlu dilakukan secara terintegrasi.

Pihaknya juga mendorong integrasi program Active Case Finding (ACF) atau penemuan kasus aktif TB dengan layanan kesehatan primer. Integrasi ini diharapkan dapat menyelaraskan proses skrining, rujukan, pencatatan, hingga tindak lanjut pasien.