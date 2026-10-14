Peringatan Pertempuran 5 Hari Semarang Digelar Malam Ini, Simak Jadwal dan Rekayasa Lalu Lintas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ribuan orang akan terlibat dalam peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang yang digelar di kawasan Monumen Tugu Muda dan Museum Mandala Bhakti, Rabu (14/10) malam.

Pemerintah Kota Semarang memperkirakan lebih dari 2.000 orang ikut ambil bagian dalam agenda tahunan untuk mengenang perjuangan para pejuang dan warga Semarang tersebut.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengajak masyarakat memanfaatkan momentum peringatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-81 itu untuk mengenal kembali sejarah perjuangan di Kota Semarang.

Menurut Agustina, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga sarana mengenalkan sejarah lokal kepada generasi muda. Karena itu, masyarakat diharapkan datang bersama keluarga, termasuk mengajak anak-anak menyaksikan rangkaian acara.

“Ini sejarah kota kita sendiri. Saya mengajak masyarakat datang bersama keluarga dan anak-anak agar mereka mengetahui perjuangan yang pernah terjadi di Semarang,” ujar Agustina.

Pertempuran Lima Hari di Semarang berlangsung pada 14-18 Oktober 1945. Peristiwa tersebut bermula ketika delapan anggota Polisi Istimewa yang bertugas menjaga tandon air Wungkal diserang tentara Jepang pada 14 Oktober 1945.

Pada hari yang sama, dr. Kariadi, kepala laboratorium rumah sakit saat itu, gugur ketika hendak memeriksa kabar dugaan peracunan sumber air. Dia dicegat dalam perjalanan menuju lokasi pemeriksaan.

Situasi kemudian memburuk. Sehari setelah insiden tersebut, ribuan tentara Jepang bersenjata lengkap bergerak menyerbu pusat kota. Mereka menghadapi perlawanan dari para pemuda, Badan Keamanan Rakyat (BKR), polisi, serta warga yang menggunakan persenjataan seadanya.