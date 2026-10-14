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Tekan Kejahatan Jalanan, Polda Jateng Perkuat Layanan Jemput Bola

Rabu, 14 Oktober 2026 – 11:55 WIB
Tekan Kejahatan Jalanan, Polda Jateng Perkuat Layanan Jemput Bola - JPNN.com Jateng
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polda Jawa Tengah menyiapkan layanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat melaporkan tindak pidana, terutama kejahatan jalanan yang meresahkan warga.

Melalui skema tersebut, petugas kepolisian akan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal sekaligus membantu masyarakat menjalani proses pelaporan sesuai ketentuan hukum.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan terobosan itu diharapkan dapat memangkas hambatan masyarakat saat membutuhkan pelayanan kepolisian.

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Kehadiran petugas secara langsung juga diharapkan mendorong warga agar tidak ragu melaporkan tindak pidana di lingkungan masing-masing.

"Petugas akan mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan pengecekan awal dan membantu proses pelaporan sesuai ketentuan hukum," kata Roy, Selasa (13/1).

Menurut Roy, kemudahan akses pelaporan menjadi bagian dari upaya mewujudkan semangat Polisi Bersama Masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan ke dalam tiga prioritas, yakni penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan, respons cepat atas permintaan bantuan, serta pelayanan humanis, khususnya bagi kelompok rentan.

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Dalam hal penegakan hukum, Roy menegaskan kepolisian harus memberikan perhatian serius terhadap berbagai tindak kriminal yang mengganggu keamanan warga. Beberapa di antaranya pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembunuhan, hingga tawuran.

Selain penindakan, kecepatan merespons laporan dan permintaan pertolongan juga menjadi perhatian. Polda Jateng mendorong masyarakat memanfaatkan layanan darurat 110 maupun Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ketika membutuhkan bantuan polisi.

Polda Jateng menyiapkan layanan jemput bola agar warga lebih mudah melaporkan kejahatan. Petugas akan mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan awal dan memb
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TAGS   kapolda jateng Polda Jawa Tengah irjen roy hardi siahaan polisi

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