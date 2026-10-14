Kapolres Pemalang Janji Usut Tuntas Kasus Perundungan yang Berujung Kematian Siswa SD

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Polres Pemalang berkomitmen mengusut tuntas kasus perundungan yang berujung meninggalnya seorang siswa SDN Kebondalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Polisi juga membuka kemungkinan menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut.

Kapolres Pemalang AKBP Anggaito mengatakan penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Langkah itu dilakukan agar penanganan kasus tidak menyisakan pertanyaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.

"Kasus itu akan diusut secara tuntas agar tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat," kata Anggaito, Rabu (14/10).

Menurut dia, kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut setelah Pengadilan Negeri Pemalang menetapkan putusan terhadap dua anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada 8 Oktober 2026. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan perundungan.

Meski telah ada penetapan pengadilan terhadap dua anak tersebut, polisi masih berupaya mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan kasus itu.

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"Kami akan melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga ikut bertanggung jawab dalam perkara ini seperti rumah sakit ataupun sekolah," ujarnya.

Anggaito menegaskan, penanganan perkara harus dilakukan secara profesional agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Selain menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum, langkah tersebut juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.