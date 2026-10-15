Serangan Houthi Picu Kekhawatiran Terkait Keamanan Piala Asia 2027 di Arab Saudi

jateng.jpnn.com - Situasi keamanan di Timur Tengah memunculkan kekhawatiran terhadap penyelenggaraan Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Serangan rudal kelompok Houthi yang dilaporkan menyasar Bandara Internasional Riyadh menambah perhatian terhadap keselamatan pemain dan seluruh pihak yang terlibat dalam turnamen tersebut.

Presiden FIFPRO Asia-Oseania Beau Bush menyampaikan keprihatinan organisasinya terhadap dampak konflik di kawasan itu. Dia juga mengakui munculnya kekhawatiran di kalangan pemain menjelang kompetisi sepak bola terbesar di Asia tersebut.

Menurut Bush, keselamatan pemain, suporter, dan staf harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap persiapan maupun pelaksanaan turnamen.

"Penilaian risiko dilakukan sebelum memanggil semua tim nasional, dan karena situasi keamanan terus berubah, evaluasi tersebut akan sangat penting menjelang Piala Asia," katanya, Rabu (14/10).

Kekhawatiran terkait keamanan Arab Saudi juga tercermin dari keputusan sejumlah negara Asia yang mulai mengevaluasi agenda olahraga mereka di kawasan Timur Tengah.

Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA), misalnya, memutuskan tidak berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFAe yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada akhir Oktober 2026.

"Setelah mengevaluasi secara komprehensif informasi yang tersedia mengenai situasi terkini dan keamanan negara tuan rumah, kami telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi," demikian pernyataan JFA.

Langkah serupa juga dipertimbangkan Korea Selatan. Tim nasional negara tersebut dilaporkan tengah menyiapkan alternatif untuk pertandingan persahabatan yang semula direncanakan berlangsung di Timur Tengah pada November 2026.