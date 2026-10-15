4 Kamar Rusunawa di Kaligawe Semarang Disegel, Penghuni Menunggak Sewa 9 Bulan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Satpol PP Kota Semarang menyegel empat kamar di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kaligawe karena penghuninya belum melunasi tunggakan sewa.

Tindakan tersebut menjadi langkah terakhir setelah serangkaian pemanggilan dan peringatan dilakukan sejak September 2026.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir mengatakan, penertiban itu tidak dilakukan secara tiba-tiba. Prosesnya telah dimulai pada 11 September 2026, ketika pihaknya memanggil penghuni yang tercatat memiliki tunggakan sewa.

“Awalnya, ada 73 unit kamar yang penghuninya menunggak sewa rusun. Tunggakannya mulai dari lima hingga sembilan bulan. Peringatan pertama 11 September 2026, kami memanggil para penghuni untuk klarifikasi,” kata Kusnandir, Rabu (14/10).

Menurut dia, pemanggilan tersebut membuat sebagian besar penghuni mulai mencicil atau melunasi kewajiban mereka. Untuk memudahkan pembayaran, Satpol PP bekerja sama dengan Bank Jateng agar penghuni bisa membayar langsung melalui loket bank tersebut.

Besaran tarif sewa Rusunawa Kaligawe bervariasi, yakni Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan.

Dari total 73 penghuni yang semula menunggak, sebanyak 36 orang langsung membayar setelah pemanggilan pertama. Jumlah penghuni yang belum memenuhi kewajiban pun berkurang menjadi 37 orang.

Satpol PP kemudian kembali melakukan pemanggilan. Setelah proses tersebut, jumlah penghuni yang belum membayar turun menjadi 11 orang. Delapan penghuni lainnya kemudian menyelesaikan tunggakan, sehingga tersisa empat orang.