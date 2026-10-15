Jejak Pertempuran Lima Hari Semarang, Gereja Gedangan Pernah Jadi Tempat Persembunyian Pejuang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gereja Paroki Santo Yosef Gedangan di Jalan Ronggowarsito, kawasan Kota Lama Semarang, menyimpan cerita penting dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Bangunan yang berdiri sejak abad ke-19 itu pernah menjadi tempat berlindung para pejuang Republik Indonesia ketika Pertempuran Lima Hari Semarang berlangsung pada 15-19 Oktober 1945.

Pemerhati sejarah Semarang Johanes Christiono menjelaskan bahwa gereja tersebut menjadi salah satu lokasi perlindungan bagi pejuang yang terdesak oleh serangan tentara Jepang.

"Mereka memasuki kompleks gereja melalui akses belakang untuk menghindari kejaran pasukan lawan," ungkapnya, Kamis (15/10).

Pada masa itu, Jepang memang telah menyatakan menyerah dalam Perang Dunia II. Namun, kondisi di Semarang belum sepenuhnya aman karena masih ada pasukan Jepang yang bersenjata dan melakukan perlawanan.

Di tengah situasi tersebut, Gereja Gedangan membuka ruang perlindungan bagi para pejuang. Sikap itu tidak terlepas dari keputusan Uskup Agung Semarang saat itu, Monsinyur Albertus Soegijapranata, yang mendukung Republik Indonesia.

Keberpihakan tersebut membuat gereja menjadi tempat yang relatif aman bagi para pejuang yang membutuhkan perlindungan.

"Tentara Jepang tidak memasuki area gereja meskipun mengetahui ada pejuang kemerdekaan yang bersembunyi di dalamnya," katanya.