Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Dikabarkan Terjerat OTT KPK

jateng.jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kamis (15/10).

Informasi yang dihimpun JPNN.com, lembaga antirasuah tersebut menggelandang politikus PDI Perjuangan itu menjalani pemeriksaan ke Mapolresta Klaten.

Belum diketahui kasus yang mendasari OTT terhadap putra mantan Bupati Klaten Sri Mulyani tersebut.

Sebelumnya, tiga hari yang lalu tepatnya Senin (12/10), Mahanni Yulindha Pratiwi resmi menjabat Wakil Bupati Klaten.

Dia dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Gubernuran, Kota Semarang.

Mahanni menggantikan sang suami Benny Indra Ardhianto yang meninggal dunia karena sakit pada Februari 2026.

Politikus Partai Gerindra ini akan mendamingi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada sisa masa jabatan 2025-2026.

Di Jawa Tengah, KPK telah menggelar OTT terhadap empat kepala daerah. Di antaranya eks Bupati Pati Sudewo, eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, eks Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, eks Bupati Sukoharjo Etik Suryani. (ink/jpnn)