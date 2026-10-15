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Respons Gubernur Jateng Soal Kabar Bupati Klaten Kena OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 – 15:35 WIB
Respons Gubernur Jateng Soal Kabar Bupati Klaten Kena OTT KPK - JPNN.com Jateng
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku prihatin ihwal kabar Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luthfi mengatakan masih menunggu kepastian resmi dari lembaga antirusiah tersebut.

“Kalau itu benar, saya merasa prihatin,” kata Luthfi seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (15/10).

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Dia mengatakan selama ini terus mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.

“Di wilayah kami juga sering kami ingatkan para bupati dan wali kota untuk menciptakan clean and good government,” ujar eks Kapolda Jawa Tengah itu.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kamis (15/10).

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Informasi yang dihimpun JPNN.com, lembaga antirasuah tersebut menggelandang politikus PDI Perjuangan itu menjalani pemeriksaan ke Mapolresta Klaten.

Belum diketahui kasus yang mendasari OTT terhadap putra mantan Bupati Klaten Sri Mulyani tersebut.

Kabar Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring OTT KPK, begini respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
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TAGS   klaten Jawa Tengah Bupati Klaten korupsi ott kpk ahmad luthfi mahanni yulindha pratiwi hamenang wajar ismoyo

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