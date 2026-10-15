Sertijab 13 Jabatan Strategis Polda Jateng, Berikut Daftar Lengkapnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 13 jabatan strategid di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Satu di antaranya jabatan Wakapolda Jateng yang diemban oleh Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Andi Herindra Rahmawan.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Roy Hardi Siahaan di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Kamis (15/10).

Sebanyak 13 jabatan tercantum dalam surat telegram mutasi nomor ST/2251/X/KEP./2026 tertanggal 10 Oktober 2026 meliputi Wakapolda Jateng, enam Pejabat Utama Polda Jateng, dan sejumlah Kapolres jajaran.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto mengungkap, pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri,” kata Kombes Yuliyanto.

Para pejabat yang mendapat amanah baru, kata dia, diharapkan dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program yang telah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, semangat Polisi Bersama Masyarakat perlu diwujudkan melalui kehadiran anggota Polri yang responsif, komunikatif, dan humanis, sekaligus tegas dalam penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kepercayaan masyarakat dibangun melalui kerja nyata, pelayanan yang baik, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya. (ink/jpnn)