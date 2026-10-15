Ini yang Dilakukan Bupati Klaten Sebelum Dikabarkan Terjaring OTT KPK

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga hari sebelum dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sempat menghadiri pelantikan Mahanni Yulindha Pratiwi menjadi wakilnya.

Lindha akan mendampingi Hamenang dalam sisa masa jabatan 2025-2026. Pelantikan dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang pada Senin (12/10).

Dalam pelantikan yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tersebut, Hamenang Wajar Ismoyo datang bersama istrinya, Fahrani Diana.

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Tampak eks Bupati Klaten Sri Mulyani dan para Forkompimda juga hadir menyaksikan pelantikan Lindha menggantikan suaminya, Benny Indra Ardhianto yang meninggal dunia karena sakit pada Februari 2026.

Gubernur Luthfi sempat memuji Hamenang karena menjadi bupati yang difavoritkan oleh daerah luar Kabupaten Klaten bahkan Jawa Tengah. Posturnya yang tinggi besar membuat perhatian masyarakat.

Eks Kapolda Jawa Tengah itu juga berpesan agar Lindha membantu menyukseskan Hamenang dalam memimpin kabupaten yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

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“Ke depan, Anda (Lindha, red) harus lebih baik daripada yang lain. Bantu Bapak kita (Hamenang, red) yang tinggi besar, nggih (ya, red) Beliau adalah pemuda idaman di provinsi kabupaten lainnya. Bahwa bupati paling tinggi di Jawa Tengah adalah Bupati Klaten,” katanya.

Untuk diketahui, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Hamenang berpasangan dengan Benny. Hamenang merupakan kader PDI Perjuangan, sementara Benny adalah anggota Partai Gerindra.