Catatan OTT KPK di Klaten: Dulu Bupati Sri Hartini, Kini Hamenang Wajar Ismoyo

jateng.jpnn.com, KLATEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (15/10).

Dalam OTT di Bumi Seribu Candi, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 1 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut lembaga antirasuah itu menangkap 20 orang tersebut di wilayah Jakarta dan Klaten, Jawa Tengah.

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“Pihak yang diamankan di Jakarta saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi, Kamis (15/10).

Mereka yang diamankan di Kota 1001 Mata Air itu diperiksa di Mapolresta Klaten. Termasuk Hamenang yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Sementara itu, 19 orang lainnya yang ditangkap KPK terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pihak swasta. Di dalamnya terdapat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

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“Selain Bupati selaku penyelenggara negara, ada juga ASN baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten maupun Badan Pemeriksa Keuangan, serta unsur swasta,” ujarnya.

Budi Prasetyo mengatakan barang bukti uang masih dalam proses hitung oleh Tim KPK. “Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar,” kata Budi.