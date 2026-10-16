Pengawasan Truk Diperketat, Aptrindo Siapkan Sistem Pendataan Jelang Zero ODOL

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng-DIY) memperketat pengawasan administrasi kendaraan angkutan barang menjelang penerapan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) pada 1 Januari 2027.

Menurut Ketua Aptrindo Jateng-DIY Bambang Widjanarko, langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan dinas perhubungan dan kepolisian, sekaligus memperluas kepengurusan organisasi di daerah.

Pihaknya juga akan mendorong pengaktifan Sistem Informasi Angkutan Barang (SIAP Trindo) yang dikembangkan Aptrindo Pusat.

“Sistem tersebut digunakan untuk mendukung registrasi dan pengawasan kendaraan angkutan barang,” kata Bambang di sela-sela Musyawarah Daerah (Musda) III Aptrindo Jawa Tengah dan DIY serta Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Aptrindo Tanjung Emas di Hotel Patra Semarang, Kamis (15/10).

Melalui sistem tersebut, Bambang mengatakan setiap kendaraan milik anggota diharapkan memiliki dokumen dan perizinan yang lengkap.

Dokumen tersebut meliputi izin usaha, surat jalan, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), hingga bukti uji berkala kendaraan atau KIR. Identitas pengemudi juga harus jelas.

Menurutnya, penertiban administrasi dan pendataan kendaraan diperlukan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memastikan anggota asosiasi menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.

Bambang juga menyoroti masih adanya kendaraan yang dapat memasuki kawasan pelabuhan tanpa Surat Tanda Identitas (STID) resmi.